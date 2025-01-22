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Синнер — второй игрок после Джоковича с рекордом 16-0 против соперников на их домашнем ТБШ

Синнер — второй игрок после Джоковича с рекордом 16-0 против соперников на их домашнем ТБШ
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Победитель двух турниров «Большого шлема», победитель 19 турниров ATP, первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал лишь вторым игроком, которому удалось достичь рекорда 16-0 против соперников на их домашнем турнире «Большого шлема», после серба Новака Джоковича.

В матче 1/4 финала Australian Open — 2025 Янник Синнер обыграл восьмую ракетку мира австралийского теннисиста Алекса де Минора со счётом 6:3, 6:2, 6:1. В полуфинале Синнер сразится с американцем Беном Шелтоном.

Australian Open (м). 1/4 финала
22 января 2025, среда. 12:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
3 		2 1
             
Алекс де Минор
8
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер.

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