Синнер — второй игрок после Джоковича с рекордом 16-0 против соперников на их домашнем ТБШ

Победитель двух турниров «Большого шлема», победитель 19 турниров ATP, первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал лишь вторым игроком, которому удалось достичь рекорда 16-0 против соперников на их домашнем турнире «Большого шлема», после серба Новака Джоковича.

В матче 1/4 финала Australian Open — 2025 Янник Синнер обыграл восьмую ракетку мира австралийского теннисиста Алекса де Минора со счётом 6:3, 6:2, 6:1. В полуфинале Синнер сразится с американцем Беном Шелтоном.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер.