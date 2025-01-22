Определились полуфинальные пары Australian Open — 2025 в мужском одиночном разряде

Стали известны все участники 1/2 финала Australian Open — 2025 среди мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полуфинальными парами Открытого чемпионата Австралии — 2025 в мужском одиночном разряде.

Теннис. Australian Open — 2025. 1/2 финала, мужчины:

Янник Синнер (Италия, 1) — Бен Шелтон (США, 21);

Новак Джокович (Сербия, 7) — Александр Зверев (Германия, 2).

Оба полуфинальных матча состоятся в пятницу, 24 января.

Напомним, Australian Open — 2025 в мужском одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионом соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер. В финале прошлого года он обыграл россиянина Даниила Медведева.