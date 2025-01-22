Определились полуфинальные пары Australian Open — 2025 в мужском одиночном разряде
Стали известны все участники 1/2 финала Australian Open — 2025 среди мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полуфинальными парами Открытого чемпионата Австралии — 2025 в мужском одиночном разряде.
Теннис. Australian Open — 2025. 1/2 финала, мужчины:
- Янник Синнер (Италия, 1) — Бен Шелтон (США, 21);
- Новак Джокович (Сербия, 7) — Александр Зверев (Германия, 2).
Оба полуфинальных матча состоятся в пятницу, 24 января.
Напомним, Australian Open — 2025 в мужском одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионом соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер. В финале прошлого года он обыграл россиянина Даниила Медведева.
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