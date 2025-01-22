Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Определились полуфинальные пары Australian Open — 2025 в мужском одиночном разряде

Определились полуфинальные пары Australian Open — 2025 в мужском одиночном разряде
Комментарии

Стали известны все участники 1/2 финала Australian Open — 2025 среди мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полуфинальными парами Открытого чемпионата Австралии — 2025 в мужском одиночном разряде.

Теннис. Australian Open — 2025. 1/2 финала, мужчины:

  • Янник Синнер (Италия, 1) — Бен Шелтон (США, 21);
  • Новак Джокович (Сербия, 7) — Александр Зверев (Германия, 2).

Оба полуфинальных матча состоятся в пятницу, 24 января.

Напомним, Australian Open — 2025 в мужском одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионом соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер. В финале прошлого года он обыграл россиянина Даниила Медведева.

Календарь Australian Open - 2025 (м)
Сетка Australian Open - 2025 (м)
Материалы по теме
Синнер на харде непобедим! Янник вышел в 1/2 финала АО и продлил суперсерию до 19 матчей
Синнер на харде непобедим! Янник вышел в 1/2 финала АО и продлил суперсерию до 19 матчей
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android