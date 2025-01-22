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Синнер — о матче Алькараса и Джоковича: это должен был быть финал

Синнер — о матче Алькараса и Джоковича: это должен был быть финал
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Победитель двух турниров «Большого шлема», победитель 19 турниров ATP, первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер поделился мнением о противостоянии Карлоса Алькараса и Новака Джоковича.

Australian Open (м). 1/4 финала
21 января 2025, вторник. 13:20 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		6 6 6
6 		4 3 4
             
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Я смотрел матч между Новаком и Карлосом. Это была невероятная встреча. Трудно наблюдать за такими поединками в четвертьфинале, это должен был быть финал или полуфинал. Соперничество Карлоса и Новака — лучшее соперничество, которое есть сейчас в теннисе. У них были невероятные обмены. Приходят молодые игроки, посмотрим, возникнет ли новое противостояние», — сказал спортсмен в интервью на корте.

В матче 1/4 финала Australian Open — 2025 Янник Синнер обыграл восьмую ракетку мира австралийского теннисиста Алекса де Минора со счётом 6:3, 6:2, 6:1. В полуфинале Синнер сразится с американцем Беном Шелтоном. Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер.

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