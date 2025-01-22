Веснина рассказала, за счёт чего Андреева и Шнайдер могут обыграть Синякову и Таунсенд

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде Елена Веснина объяснила, как россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер смогут обыграть чешку Катержину Синякову и американку Тэйлор Таунсенд в полуфинале Australian Open — 2025.

«Синякова и Таунсенд — самые сложные соперницы на турнире. Предстоящий матч — тест для Андреевой и Шнайдер. Наши девчонки заслуженно вышли в полуфинал, играя очень красиво. Синякова является одной из самых титулованных теннисисток в парном разряде, а также она неплохо играет в одиночке. Таунсенд тоже неудобный соперник, она левша. Но ждём от наших девчонок победы. Мы хотим как минимум видеть их в финале.

Безусловно, Андреевой и Шнайдер нужно будет очень активно действовать у сетки, подключаться и поддерживать друг друга. А также важны первые подачи, ведь у Таунсенд и Синяковой есть проблемы на своих подачах, особенно у Катержины. Нашим нужно использовать этот шанс, чтобы «брейковать» подачи чешской теннисистки, давить её на приёме и стараться быть стабильными на подачах, чтобы не потерять очков», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.