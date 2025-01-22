Синнер — о своём матче с де Минором: Алекс — отличный боец и фантастический игрок

Победитель двух турниров «Большого шлема», победитель 19 турниров ATP, первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер поделился впечатлениями после победы в матче 1/4 финала Australian Open-2025 над восьмой ракеткой мира австралийцем Алексом де Минором (6:3, 6:2, 6:1).

«Сегодня я чувствовал себя очень хорошо, и мне удалось сделать брейк в начале каждого сета, так что дальше уже было легче. Алекс — отличный боец и фантастический игрок. Хочу отдельно поблагодарить публику за их поддержку.

Мы с Алексом хорошо знакомы, мы встречались много раз в прошлом году и стараемся подготовиться к матчам как можно лучше.

Вчера у меня был спокойный день, я тренировался около получаса с моими тренерами, и они, надо сказать, задали мне хороший темп! На физическом уровне, думаю, когда ты молод, ты быстро восстанавливаешься. У меня есть опытная команда, намного более опытная, чем я», — сказал спортсмен в интервью на корте.

В полуфинале Синнер сразится с американцем Беном Шелтоном. Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января.