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Синнер — о своём матче с де Минором: Алекс — отличный боец и фантастический игрок

Синнер — о своём матче с де Минором: Алекс — отличный боец и фантастический игрок
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Победитель двух турниров «Большого шлема», победитель 19 турниров ATP, первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер поделился впечатлениями после победы в матче 1/4 финала Australian Open-2025 над восьмой ракеткой мира австралийцем Алексом де Минором (6:3, 6:2, 6:1).

Australian Open (м). 1/4 финала
22 января 2025, среда. 12:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
3 		2 1
             
Алекс де Минор
8
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

«Сегодня я чувствовал себя очень хорошо, и мне удалось сделать брейк в начале каждого сета, так что дальше уже было легче. Алекс — отличный боец и фантастический игрок. Хочу отдельно поблагодарить публику за их поддержку.

Мы с Алексом хорошо знакомы, мы встречались много раз в прошлом году и стараемся подготовиться к матчам как можно лучше.

Вчера у меня был спокойный день, я тренировался около получаса с моими тренерами, и они, надо сказать, задали мне хороший темп! На физическом уровне, думаю, когда ты молод, ты быстро восстанавливаешься. У меня есть опытная команда, намного более опытная, чем я», — сказал спортсмен в интервью на корте.

В полуфинале Синнер сразится с американцем Беном Шелтоном. Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января.

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