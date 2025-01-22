«Я получила прямую угрозу». Киченок — об отказе пожать руку Младенович на AO-2025

Украинская теннисистка Людмила Киченок, выступающая в парном разряде с представительницей Тайваня Чань Хаочин, выступила с обращением после инцидента в матче Australian Open с француженкой Кристиной Младенович и китаянкой Чжан Шуай.
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
После матча Киченок демонстративно отказалась пожимать руку Младенович.
«Я хотела бы прояснить ситуацию, которая произошла в моём матче третьего круга на AO против Кристины Младенович. Меня публично обвинили в плохом спортивном поведении, хотела бы сказать своё слово.
Я получила прямую угрозу от своей соперницы во время матча после того, как случайно попала в неё мячом. На мои многочисленные извинения ответом было: «В следующий раз остерегайся». Не считаю уместным такой акт уважения, как рукопожатие в конце матча с людьми, которые используют словесные угрозы», — написала Киченок в соцсетях.
- 22 января 2025
-
16:16
-
16:10
-
16:01
-
15:52
-
15:50
-
15:31
-
15:21
-
15:13
-
15:07
-
15:00
-
14:54
-
14:40
-
14:20
-
14:17
-
14:13
-
14:00
-
13:47
-
13:34
-
13:27
-
13:07
-
13:01
-
12:46
-
12:34
-
12:30
-
12:06
-
11:52
-
11:35
-
11:18
-
11:01
-
10:52
-
10:20
-
10:15
-
10:03
-
09:59
-
09:53