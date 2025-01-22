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«Я получила прямую угрозу». Киченок — об отказе пожать руку Младенович на AO-2025

«Я получила прямую угрозу». Киченок — об отказе пожать руку Младенович на AO-2025
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Украинская теннисистка Людмила Киченок, выступающая в парном разряде с представительницей Тайваня Чань Хаочин, выступила с обращением после инцидента в матче Australian Open с француженкой Кристиной Младенович и китаянкой Чжан Шуай.

Australian Open — парный разряд (ж). 3-й круг
20 января 2025, понедельник. 05:25 МСК
Кристина Младенович
Франция
Кристина Младенович
Чжан Шуай
Китай
Чжан Шуай
К. Младенович Ч. Шуай
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 3 		2
         
Чань Хаочин
Китайский Тайбэй
Чань Хаочин
Людмила Киченок
Украина
Людмила Киченок
Ч. Хаочин Л. Киченок

После матча Киченок демонстративно отказалась пожимать руку Младенович.

«Я хотела бы прояснить ситуацию, которая произошла в моём матче третьего круга на AO против Кристины Младенович. Меня публично обвинили в плохом спортивном поведении, хотела бы сказать своё слово.

Я получила прямую угрозу от своей соперницы во время матча после того, как случайно попала в неё мячом. На мои многочисленные извинения ответом было: «В следующий раз остерегайся». Не считаю уместным такой акт уважения, как рукопожатие в конце матча с людьми, которые используют словесные угрозы», — написала Киченок в соцсетях.

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