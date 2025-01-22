Победительница одного турнира WTA-125 и трёх турниров ITF российская теннисистка Наталья Вихлянцева поделилась ожиданиями от полуфинала на AO с участием Андреевой и Шнайдер.

«Мирра и Диана вышли в полуфинал парного разряда Australian Open. Мы радовались новости, что они будут играть в паре на крупных турнирах в 2025 году, и вот так сразу же они начинают нас радовать с таких побед! Рада за них!

Таунсенд и Синякова сложные соперницы. Но здесь важно вспомнить, что уже обыгрывали Синякову на Олимпийских играх. Обе теннисистки очень хорошо играют, у них большой опыт. Таунсенд вернулась после рождения ребёнка. Мирре и Диане нужно отталкиваться от своей игры. Если наши девушки выйдут в финал, то самыми опасными будут соперницы Се Шувэй и Остапенко. Остапенко хорошо играет в паре и одиночке, а Се дополняет своим огромным опытом», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.