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Вихлянцева поделилась ожиданиями от полуфинала на AO с участием Андреевой и Шнайдер

Вихлянцева поделилась ожиданиями от полуфинала на AO с участием Андреевой и Шнайдер
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Победительница одного турнира WTA-125 и трёх турниров ITF российская теннисистка Наталья Вихлянцева поделилась ожиданиями от полуфинала на AO с участием Андреевой и Шнайдер.

«Мирра и Диана вышли в полуфинал парного разряда Australian Open. Мы радовались новости, что они будут играть в паре на крупных турнирах в 2025 году, и вот так сразу же они начинают нас радовать с таких побед! Рада за них!

Australian Open — парный разряд (ж). 1/4 финала
22 января 2025, среда. 03:10 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		0
         
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Таунсенд и Синякова сложные соперницы. Но здесь важно вспомнить, что уже обыгрывали Синякову на Олимпийских играх. Обе теннисистки очень хорошо играют, у них большой опыт. Таунсенд вернулась после рождения ребёнка. Мирре и Диане нужно отталкиваться от своей игры. Если наши девушки выйдут в финал, то самыми опасными будут соперницы Се Шувэй и Остапенко. Остапенко хорошо играет в паре и одиночке, а Се дополняет своим огромным опытом», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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