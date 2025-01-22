Алекс де Минор ответил хейтеру в соцсетях после 10-го поражения подряд от Синнера
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Восьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор отреагировал на хейтерский комментарий в социальной сети X по поводу своей игры в матче четвертьфинала на Australian Open — 2025. Де Минор проиграл итальянцу Яннику Синнеру в 10-й раз подряд.
Australian Open (м). 1/4 финала
22 января 2025, среда. 12:30 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
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Алекс де Минор
А. де Минор
«У Алекса де Минора нет никакой веры в себя и в то, что он может хотя бы соревноваться с Синнером, не говоря о том, чтобы его обыграть. Ужасное выступление с его стороны», — написал пользователь.
«Привет, приятель, жаль, что ты так и не стал достаточно хорошим игроком, чтобы попробовать сыграть с Янником. Уверен, ты бы показал лучшую игру и точно знал, как его победить. Желаю тебе всего наилучшего!!!» — написал де Минор.
Комментарии
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