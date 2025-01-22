Пресс-служба ATP поддержала де Минора после поражения от Синнера в 1/4 финала АО-2025
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Пресс-служба ATP поддержала австралийского теннисиста Алекса де Минора после поражения от первой ракетки мира итальянца Янника Синнера в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии — 2025. Встреча завершилась со счётом 3:6, 2:6, 1:6.
Australian Open (м). 1/4 финала
22 января 2025, среда. 12:30 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
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8
Алекс де Минор
А. де Минор
«Феноменальный домашний забег, Демон. Ты должен гордиться собой», — сообщается в сообщении пресс-службы ATP.
Алекс де Минор проиграл итальянцу Яннику Синнеру в 10-й раз подряд. Напомним, Australian Open — 2025 в мужском одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Янник Синнер является действующим чемпионом соревнований. В полуфинале он встретится с американцем Беном Шелтоном.
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