Пресс-служба ATP поддержала де Минора после поражения от Синнера в 1/4 финала АО-2025

Пресс-служба ATP поддержала австралийского теннисиста Алекса де Минора после поражения от первой ракетки мира итальянца Янника Синнера в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии — 2025. Встреча завершилась со счётом 3:6, 2:6, 1:6.

«Феноменальный домашний забег, Демон. Ты должен гордиться собой», — сообщается в сообщении пресс-службы ATP.

Алекс де Минор проиграл итальянцу Яннику Синнеру в 10-й раз подряд. Напомним, Australian Open — 2025 в мужском одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Янник Синнер является действующим чемпионом соревнований. В полуфинале он встретится с американцем Беном Шелтоном.