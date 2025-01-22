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Australian Open — 2025, женщины, одиночный разряд: результаты 11-го игрового дня

Australian Open — 2025, женщины, одиночный разряд: результаты 11-го игрового дня
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В ночь с 21 на 22 января состоялся 11-й игровой день Открытого чемпионата Австралии — 2025 по теннису. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей у женщин в этот день.

Теннис. Australian Open — 2025, женщины. 1/4 финала. Результаты 22 января:

Мэдисон Киз (США, 19) – Элина Свитолина (Украина, 28) — 3:6, 6:3, 6:4;

Эмма Наварро (США, 8) – Ига Швёнтек (Польша, 2) — 1:6, 2:6.

Действующей чемпионкой Australian Open является первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко. В прошлогоднем финале она обыграла китайскую спортсменку Чжэн Циньвэнь. Тогда она защитила титул, завоёванный ей в 2023 году. Арина сохраняет шансы сделать в Мельбурне хет-трик.

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