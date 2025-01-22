Australian Open — 2025, мужчины, одиночный разряд: результаты 11-го игрового дня

В ночь с 21 на 22 января состоялся 11-й игровой день Открытого чемпионата Австралии — 2025 по теннису. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей у мужчин в этот день.

Теннис. Australian Open — 2025, мужчины. 1/4 финала. Результаты 22 января:

Бен Шелтон (США, 21) – Лоренцо Сонего (Италия) — 6:4, 7:5, 4:6, 7:6;

Янник Синнер (Италия, 1) – Алекс де Минор (Австралия, 8) — 6:3, 6:2, 6:1.

Действующим чемпионом Australian Open является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл россиянина Даниила Медведева, который текущий розыгрыш покинул во втором круге.