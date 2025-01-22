Кто выйдет у женщин в финал Australian Open — 2025?

Завтра, 23 января, в австралийском Мельбурне состоятся полуфинальные матчи в женском одиночном разряде. В очных противостояниях сразятся первая ракетка мира Арина Соболенко (Беларусь) и 10-й номер мирового рейтинга Паула Бадоса (Испания), а также вторая ракетка мира Ига Швёнтек (Польша) и 15-й номер рейтинга WTA Мэдисон Киз (США).

«Чемпионат» предлагает пройти опрос и ответить на вопрос: кто выйдет у женщин в финал Australian Open — 2025?

Напомним, действующей чемпионкой Открытого чемпионата Австралии является белорусская спортсменка Арина Соболенко. В финале 2024 года она обыграла китайскую теннисистку Чжэн Циньвэнь.