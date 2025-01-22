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Селиваненко: Андреева и Шнайдер почувствовали, что им по силам обыграть любого соперника

Селиваненко: Андреева и Шнайдер почувствовали, что им по силам обыграть любого соперника
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Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко оценил выступление российских теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер в парном разряде на Открытом чемпионате Австралии — 2025.

«Мирра и Диана набрали ход, видно, что они сыгрались и понимают друг друга на корте. Они получают удовольствие от игры вместе, после победы над Жасмин и Сарой наверняка почувствовали, что им по силам обыграть любого соперника. Если они будут продолжать играть друг с другом и дальше многие турниры, есть все шансы, что станут одной из лучших пар в туре», — приводит слова Селиваненко «Матч ТВ».

В полуфинале Australian Open — 2025 Мирра Андреева и Диана Шнайдер сыграют с Катержиной Синяковой (Чехия) и Тэйлор Таунсенд (США).

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