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Джокович эмоционально высказался о своей карьере на фоне критики со стороны СМИ

Джокович эмоционально высказался о своей карьере на фоне критики со стороны СМИ
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович высказался о своём выступлении на Открытом чемпионате Австралии — 2025 на фоне заявлений о том, что серб «переоценён» и близок к завершению карьеры.

«Люди сомневаются во мне на протяжении всей жизни. Они постоянно пытаются принизить мои достижения. Это часть пути очень успешного спортсмена. Но это только мотивирует меня доказать себе и всем, что я всё ещё могу побеждать на крупнейших аренах. Турнир ещё не закончился. Впереди более непростые задачи. Чтобы поднять трофей над головой, возможно, мне надо будет обыграть третью, вторую и первую ракетку мира. Ради таких моментов я и продолжаю играть», — сказал Джокович на пресс-конференции.

За выход в финал Открытого чемпионата Австралии Новак Джокович поспорит со второй ракеткой мира немцем Александром Зверевым, который в 1/4 финала обошёл американца Томми Пола.

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