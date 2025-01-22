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«Тебе проломили голову». Журналист — Алькарасу после его слов о Джоковиче на АО-2025

«Тебе проломили голову». Журналист — Алькарасу после его слов о Джоковиче на АО-2025
Карлос Алькарас
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Журналист Бенуа Майлин оценил слова Карлоса Алькараса после его поражения в четвертьфинале АО-2025 от Новака Джоковича. Испанский теннисист прокомментировал проблемы с передвижением по корту у серба во время игры. Карлос сказал следующее: «Все видели, что во втором сете ему было тяжеловато двигаться, а в третьем и четвёртом сетах я ничего такого не видел».

«Возможно, но тебе проломили голову. Вместо того чтобы сконцентрироваться на себе, ты сосредоточился на нём. Это ошибка», — написал Майлин в социальных сетях.

Напомним, встреча Джоковича и Алькараса завершилась со счётом 4:6, 6:4, 6:3, 6:4 в пользу серба. Джокович в 50-й раз вышел в полуфинал турнира «Большого шлема» в одиночном разряде. За выход в финал Australian Open — 2025 Новак поспорит со второй ракеткой мира немцем Александром Зверевым.

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