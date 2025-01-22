Моргаду заявил, что Соболенко нужно повысить уровень для победы над Швёнтек на АО-2025

Известный португальский журналист Жозе Моргаду высоко оценил уровень игры второй ракетки мира из Польши Иги Швёнтек на Открытом чемпионате Австралии — 2025.

«Швёнтек просто на другом уровне на Australian Open — 2025. Киз, Соболенко и Бадосе придётся улучшить своё выступление, если они хотят обыграть её», — написал Моргаду на своей странице в социальных сетях.

Отметим, что Ига Швёнтек проиграла всего 14 геймов за пять матчей на пути в полуфинал Australian Open — 2025. Ровно половину из них она отдала в одной встрече — в первом круге с чешкой Катержиной Синяковой.

В полуфинале Australian Open — 2025 Ига Швёнтек сыграет с 14-й ракеткой мира американкой Мэдисон Киз.