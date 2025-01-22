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Коккинакис сравнил Синнера с Иисусом после выхода итальянца в полуфинал АО-2025

Коккинакис сравнил Синнера с Иисусом после выхода итальянца в полуфинал АО-2025
Янник Синнер
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Австралийский теннисист 71-я ракетка мира Танаси Коккинакис эмоционально отреагировал на победу Янника Синнера над Алексом де Минором в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии — 2025. Итальянец выиграл со счётом 6:3, 6:2, 6:1.

«Как хорош этот парень… Иисус», — написал теннисист в социальных сетях.

Напомним, встреча Синнера и де Минора продолжалась 1 час 50 минут. За это время первый номер мирового рейтинга выполнил две подачи навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 10. На счету де Минора два эйса, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта. В следующем раунде Синнер сыграет с американцем Беном Шелтоном.

Australian Open (м). 1/4 финала
22 января 2025, среда. 12:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
3 		2 1
             
Алекс де Минор
8
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Календарь Australian Open - 2025 (м)
Турнирная сетка Australian Open - 2025 (м)
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