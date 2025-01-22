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Элина Свитолина подвела итоги своего выступления на Australian Open — 2025

Элина Свитолина подвела итоги своего выступления на Australian Open — 2025
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27-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина оценила своё выступление на Открытом чемпионате Австралии — 2025.

«Неплохо для первого турнира после возвращения. Продолжаем работать. Всем спасибо за поддержку», — написала Свитолина на своей странице в социальных сетях.

Сегодня, 22 января, в четвертьфинале Australian Open — 2025 Свитолина встречалась с 14-й ракеткой мира американкой Мэдисон Киз. Матч завершился со счётом 3:6, 6:3, 6:4 в пользу представительницы США.

Напомним, действующей чемпионкой Открытого чемпионата Австралии является белорусская спортсменка Арина Соболенко. В финале 2024 года она обыграла китайскую теннисистку Чжэн Циньвэнь.

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