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Борис Беккер отреагировал на критику корреспондентов со стороны Бена Шелтона

Борис Беккер отреагировал на критику корреспондентов со стороны Бена Шелтона
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Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер отреагировал на слова 20-й ракетки мира американского теннисиста Бена Шелтона, который раскритиковал работу корреспондентов на Открытом чемпионате Австралии — 2025.

«Полностью согласен с Беном! Интервью на корте после матчей стали слишком затянутыми и откровенными!» — написал Беккер на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Шелтон заявил, что шокирован тем, как корреспонденты обращаются с игроками. Ранее репортёр Channel 9 назвал «переоценённым» 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича.

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