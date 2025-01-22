Анастасия Павлюченкова опубликовала пост по итогам Australian Open — 2025
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32-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова подвела итоги своего выступления на Открытом чемпионате Австралии — 2025.
Australian Open (ж). 1/4 финала
21 января 2025, вторник. 11:05 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
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|6
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|6
|3
32
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
«Спасибо, Мельбурн. Теннис, ты мои эмоции. Иногда ты слишком жесток, иногда даёшь мне крылья.
И да… Без тебя всё равно сложно. Так что мы продолжаем двигаться вперёд вместе», — написала Павлюченкова на своей странице в социальных сетях.
В четвертьфинале Australian Open — 2025 Павлюченкова в упорной борьбе проиграла первой ракетке мира белоруске Арине Соболенко в четвертьфинале со счётом 2:6, 6:2, 3:6. Анастасия была единственной среди россиян в четвертьфинале AO-2025 в одиночном разряде.
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