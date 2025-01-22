Ольховский оценил перспективы Андреевой и Шнайдер выйти в финал Australian Open — 2025

Чемпион Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский высказался о перспективах российских теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер в парном разряде на Открытом чемпионате Австралии — 2025.

«Игра Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер в четвертьфинале была солидной и уверенной. Счёт говорит сам за себя — 6:3, 6:0. Наши девушки имели абсолютное преимущество. Шансы всегда есть, но не скажу, что наши Мирра и Диана являются фаворитами матча c Синяковой и Таунсенд в полуфинале», — приводит слова Ольховского «Матч ТВ».

В полуфинале Australian Open — 2025 Мирра Андреева и Диана Шнайдер сыграют с Катержиной Синяковой (Чехия) и Тэйлор Таунсенд (США).