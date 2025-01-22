Хольгер Руне обратился к болельщикам после вылета с Australian Open — 2025

13-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне подвёл итоги своего выступления на Australian Open — 2025. Он обратился к болельщикам, поблагодарив их за поддержку.

«Я извлеку много уроков и продолжу работать. Спасибо за вашу потрясающую поддержку, которую я получил здесь, в Австралии. Вы лучшие! Очень ценю это. Продолжаем!» — написал Руне на своей странице в социальных сетях.

В четвёртом круге Australian Open — 2025 Руне проиграл лидеру мирового рейтинга ATP итальянцу Яннику Синнеру (3:6, 6:3, 3:6, 2:6), который является действующим чемпионом турнира. В прошлогоднем финале он обыграл россиянина Даниила Медведева.