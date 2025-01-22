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Швёнтек: может, я и выгляжу безжалостной на корте, но это не моя цель

Швёнтек: может, я и выгляжу безжалостной на корте, но это не моя цель
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Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек отреагировала на слова американки Эммы Наварро, которая после поражения в 1/4 финала Australian Open — 2025 назвала представительницу Польши «безжалостной».

Australian Open (ж). 1/4 финала
22 января 2025, среда. 05:55 МСК
Эмма Наварро
8
США
Эмма Наварро
Э. Наварро
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2
6 		6
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

«На корте с какой-то стороны надо быть безжалостной. Но слово «безжалостная» подразумевает и что-то негативное. А мне просто важно концентрироваться на себе и не терять настрой вне зависимости от счёта. На этом основывается моя сила и последовательность, то, как я выстраиваю игру на корте. Может, это выглядит безжалостно, но я не преследую такой цели. Я просто хочу выиграть как можно больше геймов — и вот такой эффект сложился из предыдущих матчей», — приводит слова Швёнтек Tennis Majors.

Отметим, что Ига Швёнтек проиграла всего 14 геймов за пять матчей на пути в полуфинал Australian Open — 2025. В полуфинале турнира она сыграет с 14-й ракеткой мира американкой Мэдисон Киз.

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