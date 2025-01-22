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«О нём будут вспоминать с теплотой». Роддик ответил, почему многие симпатизируют Монфису

«О нём будут вспоминать с теплотой». Роддик ответил, почему многие симпатизируют Монфису
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Чемпион US Open — 2003, экс первая ракетка мира американец Энди Роддик высказался о карьере французского теннисиста Гаэля Монфиса.

«Гаэлю 38 лет, люди любят наблюдать за ним, теннисистам нравится играть с ним, находиться вместе в раздевалке. О нём будут вспоминать с теплотой. Моё уважение к нему на другом уровне. Думаю, он всегда должным образом относится к окружающим. Он мне просто нравится. Он всем нравится», – сказал экс первая ракетка мира в подкасте Quick Served.

Ранее Монфис вышел в 1/8 финала Australian Open — 2025, но не смог продолжить матч за выход в четвертьфинал. Во время поединка с Беном Шелтоном француз снялся в четвёртом сете.

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