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«На корте будет битва». Бадоса — о предстоящем полуфинале против Соболенко на АО-2025

«На корте будет битва». Бадоса — о предстоящем полуфинале против Соболенко на АО-2025
Паула Бадоса и Арина Соболенко
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Паула Бадоса поделилась ожиданиями от предстоящего полуфинала АО-2025, где она сразится со своей подругой Ариной Соболенко. Испанская теннисистка отметила, что девушки умеют разделять дружбу и соперничество, а также предрекла битву в 1/2 финала.

«Арина доказывает, почему она сейчас номер один. Она ведёт себя последовательно и очень агрессивно. Ей всегда очень трудно противостоять. Я делала это в прошлом году [на турнирах в Майами, Штутгарте и «РГ»], но была не в той форме, в какой нахожусь сейчас. С нетерпением жду этого матча.

Как нам удаётся разделять дружбу и соперничество? Мы нормально с этим справляемся. Часто пишем друг другу сообщения перед матчами. Мы хорошо умеем разделять эти вещи, много раз говорили об этом. Мы восхищаемся и уважаем друг друга. Конечно, на корте будет битва», — приводит слова Бадосы AS.

Встреча Соболенко и Бадосы на Открытом чемпионате Австралии — 2025 состоится 23 января.

Australian Open (ж). 1/2 финала
23 января 2025, четверг. 11:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Паула Бадоса
12
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
Календарь Australian Open - 2025
Турнирная сетка Australian Open - 2025
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