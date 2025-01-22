«На корте будет битва». Бадоса — о предстоящем полуфинале против Соболенко на АО-2025

Паула Бадоса поделилась ожиданиями от предстоящего полуфинала АО-2025, где она сразится со своей подругой Ариной Соболенко. Испанская теннисистка отметила, что девушки умеют разделять дружбу и соперничество, а также предрекла битву в 1/2 финала.
«Арина доказывает, почему она сейчас номер один. Она ведёт себя последовательно и очень агрессивно. Ей всегда очень трудно противостоять. Я делала это в прошлом году [на турнирах в Майами, Штутгарте и «РГ»], но была не в той форме, в какой нахожусь сейчас. С нетерпением жду этого матча.
Как нам удаётся разделять дружбу и соперничество? Мы нормально с этим справляемся. Часто пишем друг другу сообщения перед матчами. Мы хорошо умеем разделять эти вещи, много раз говорили об этом. Мы восхищаемся и уважаем друг друга. Конечно, на корте будет битва», — приводит слова Бадосы AS.
Встреча Соболенко и Бадосы на Открытом чемпионате Австралии — 2025 состоится 23 января.
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