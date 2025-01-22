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Australian Open — 2025, женщины, одиночный разряд: расписание 12-го игрового дня

Australian Open — 2025, женщины, одиночный разряд: расписание 12-го игрового дня
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В четверг, 23 января, состоится 12-й игровой день Открытого чемпионата Австралии — 2025 по теннису. В женском одиночном разряде определятся финалисты турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей у женщин в этот день.

Теннис. Australian Open — 2025, женщины. Полуфиналы. Расписание на 23 января (время — московское):

  • 11:30. Арина Соболенко (Беларусь) — Паула Бадоса (Испания);
  • 13:00. Мэдисон Киз (США) – Ига Швёнтек (Польша).

Действующей чемпионкой Australian Open является первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко. В прошлогоднем финале она обыграла китайскую спортсменку Чжэн Циньвэнь. Тогда она защитила титул, завоёванный ей в 2023 году. Арина сохраняет шансы сделать в Мельбурне хет-трик.

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