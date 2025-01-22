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Светлана Кузнецова предсказала финалистов Australian Open — 2025 в мужском разряде

Светлана Кузнецова предсказала финалистов Australian Open — 2025 в мужском разряде
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде Светлана Кузнецова предсказала финалистов Australian Open — 2025 в мужском разряде.

«Очень расстроена, что Карлос Алькарас проиграл Новаку. Теперь я буду болеть за Синнера. Матч Джокович — Зверев будет эпичным, очень длинным. Фаворит всё же Новак, но вижу шансы у Александра вытянуть матч и выйти в финал. С верхней части сетки в финал отберётся Янник, но Шелтон доставит ему проблемы», — заявила Кузнецова на своей странице в социальных сетях.

Действующим чемпионом Australian Open является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл россиянина Даниила Медведева, который текущий розыгрыш покинул во втором круге.

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