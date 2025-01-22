Ига Швёнтек оценила соперницу по полуфиналу Australian Open — 2025

Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек высказалась о предстоящем матче с 14-й ракеткой мира американкой Мэдисон Киз в полуфинале Australian Open — 2025.

«Ранее я не заглядывала вперёд по сетке, но сейчас знаю свою соперницу. Мы поработаем с Вимом Фиссетом и подготовим тактику. Она любит играть интенсивно и очень быстро. Использует свою мощь, особенно на быстром харде. Так что надо быть готовой хорошо сыграть в обороне, но и проявить инициативу. Все игроки, дошедшие до полуфинала, заслужили этот результат. Матч будет сложным в любом случае. Я выложусь на полную», — сказала Швёнтек на пресс-конференции.

Отметим, что Ига Швёнтек проиграла всего 14 геймов за пять матчей на пути в полуфинал Australian Open — 2025.