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«Мой лучший матч на турнире». Джокович — об игре в 1/4 финала АО-2025 против Алькараса

«Мой лучший матч на турнире». Джокович — об игре в 1/4 финала АО-2025 против Алькараса
Новак Джокович и Карлос Алькарас
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Сербский теннисист Новак Джокович оценил матч 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии — 2025 против испанца Карлоса Алькараса. Экс первая ракетка мира переиграл своего визави со счётом 4:6, 6:4, 6:3, 6:4.

«Это был мой лучший матч на турнире и, возможно, даже один из лучших среди мужчин в этом году. Я очень горжусь. Карлос привносит на корт столько энергии и интенсивности. Он всегда требует от соперника максимальной отдачи, чтобы у него были шансы победить. Я знал это, выходя на матч. Каждый сет был очень напряжённым, болельщики неистовствовали, а на корте было столько энергии. Это было невероятно. Честно говоря, у меня было такое ощущение, будто я попал в финал турнира «Большого шлема». Хотелось бы, чтобы это было так [улыбается]. Его заслуга в том, что он боролся. Думаю, мы оба выложились на корте по полной. И надеюсь, люди это увидели», — приводит слова Джоковича We love tennis.

Australian Open (м). 1/4 финала
21 января 2025, вторник. 13:20 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		6 6 6
6 		4 3 4
             
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

В полуфинале турнира в Мельбурне Джоковичу предстоит встретиться с немецким теннисистом Александром Зверевым.

Календарь Australian Open - 2025
Турнирная сетка Australian Open - 2025
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