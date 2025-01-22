«Мой лучший матч на турнире». Джокович — об игре в 1/4 финала АО-2025 против Алькараса

Сербский теннисист Новак Джокович оценил матч 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии — 2025 против испанца Карлоса Алькараса. Экс первая ракетка мира переиграл своего визави со счётом 4:6, 6:4, 6:3, 6:4.
«Это был мой лучший матч на турнире и, возможно, даже один из лучших среди мужчин в этом году. Я очень горжусь. Карлос привносит на корт столько энергии и интенсивности. Он всегда требует от соперника максимальной отдачи, чтобы у него были шансы победить. Я знал это, выходя на матч. Каждый сет был очень напряжённым, болельщики неистовствовали, а на корте было столько энергии. Это было невероятно. Честно говоря, у меня было такое ощущение, будто я попал в финал турнира «Большого шлема». Хотелось бы, чтобы это было так [улыбается]. Его заслуга в том, что он боролся. Думаю, мы оба выложились на корте по полной. И надеюсь, люди это увидели», — приводит слова Джоковича We love tennis.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|6
|
|4
|3
|4
В полуфинале турнира в Мельбурне Джоковичу предстоит встретиться с немецким теннисистом Александром Зверевым.
- 22 января 2025
-
23:57
-
23:50
-
23:39
-
23:15
-
22:59
-
22:50
-
22:36
-
22:00
-
21:53
-
21:52
-
21:33
-
20:58
-
20:48
-
20:35
-
19:59
-
19:48
-
19:41
-
19:36
-
18:40
-
18:40
-
18:23
-
18:15
-
17:55
-
17:45
-
17:40
-
16:16
-
16:10
-
16:01
-
15:52
-
15:50
-
15:31
-
15:21
-
15:13
-
15:07
-
15:00