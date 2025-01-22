«Нужно оставить всю себя на корте». Киз — о встрече со Швёнтек в полуфинале АО-2025
Поделиться
14-я ракетка мира американка Мэдисон Киз высказалась о предстоящем матче со вторым номером мирового рейтинга представительницей Польши Игой Швёнтек в полуфинале Australian Open — 2025.
Australian Open (ж). 1/2 финала
23 января 2025, четверг. 13:00 МСК
14
Мэдисон Киз
М. Киз
Не начался
|1
|2
|3
|
|
2
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
«Впереди развязка турнира. Сколько бы у тебя ни было опыта, в конце концов нужно просто выйти, показать свой максимум и оставить всю себя на корте. Пока я способна на это. Игу сложно обыграть, потому что у неё хорошо получается вращение и с форхенда, и с бэкхенда. Очень сложно даже просто заполучить преимущество в матче с ней. Для большинства из нас бесполезно пытаться переиграть Игу в обороне», — сказала Киз на пресс-конференции.
Отметим, что Ига Швёнтек проиграла всего 14 геймов за пять матчей на пути в полуфинал Australian Open — 2025.
Материалы по теме
Комментарии
- 22 января 2025
-
23:57
-
23:50
-
23:39
-
23:15
-
22:59
-
22:50
-
22:36
-
22:00
-
21:53
-
21:52
-
21:33
-
20:58
-
20:48
-
20:35
-
19:59
-
19:48
-
19:41
-
19:36
-
18:40
-
18:40
-
18:23
-
18:15
-
17:55
-
17:45
-
17:40
-
16:16
-
16:10
-
16:01
-
15:52
-
15:50
-
15:31
-
15:21
-
15:13
-
15:07
-
15:00