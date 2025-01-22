«Нужно оставить всю себя на корте». Киз — о встрече со Швёнтек в полуфинале АО-2025

14-я ракетка мира американка Мэдисон Киз высказалась о предстоящем матче со вторым номером мирового рейтинга представительницей Польши Игой Швёнтек в полуфинале Australian Open — 2025.

«Впереди развязка турнира. Сколько бы у тебя ни было опыта, в конце концов нужно просто выйти, показать свой максимум и оставить всю себя на корте. Пока я способна на это. Игу сложно обыграть, потому что у неё хорошо получается вращение и с форхенда, и с бэкхенда. Очень сложно даже просто заполучить преимущество в матче с ней. Для большинства из нас бесполезно пытаться переиграть Игу в обороне», — сказала Киз на пресс-конференции.

Отметим, что Ига Швёнтек проиграла всего 14 геймов за пять матчей на пути в полуфинал Australian Open — 2025.