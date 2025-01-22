Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Нужно оставить всю себя на корте». Киз — о встрече со Швёнтек в полуфинале АО-2025

«Нужно оставить всю себя на корте». Киз — о встрече со Швёнтек в полуфинале АО-2025
Комментарии

14-я ракетка мира американка Мэдисон Киз высказалась о предстоящем матче со вторым номером мирового рейтинга представительницей Польши Игой Швёнтек в полуфинале Australian Open — 2025.

Australian Open (ж). 1/2 финала
23 января 2025, четверг. 13:00 МСК
Мэдисон Киз
14
США
Мэдисон Киз
М. Киз
Не начался
1 2 3
         
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

«Впереди развязка турнира. Сколько бы у тебя ни было опыта, в конце концов нужно просто выйти, показать свой максимум и оставить всю себя на корте. Пока я способна на это. Игу сложно обыграть, потому что у неё хорошо получается вращение и с форхенда, и с бэкхенда. Очень сложно даже просто заполучить преимущество в матче с ней. Для большинства из нас бесполезно пытаться переиграть Игу в обороне», — сказала Киз на пресс-конференции.

Отметим, что Ига Швёнтек проиграла всего 14 геймов за пять матчей на пути в полуфинал Australian Open — 2025.

Материалы по теме
Ига Швёнтек оценила соперницу по полуфиналу Australian Open — 2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android