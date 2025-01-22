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Ева Лис оценила своё выступление на Australian Open — 2025

Ева Лис оценила своё выступление на Australian Open — 2025
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Немецкая теннисистка, занимающая 128-ю строчку рейтинга, Ева Лис подвела итоги своего выступления на Открытом чемпионате Австралии — 2025. Она опубликовала пост на своей странице в социальных сетях.

Australian Open (ж). 4-й круг
20 января 2025, понедельник. 11:20 МСК
Ева Лис
128
Германия
Ева Лис
Е. Лис
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		1
6 		6
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

«Сумасшедшая неделя. Безумная история и безумное количество поддержки. Это любовное послание каждому, кто был рядом со мной на протяжении всего турнира. Спасибо всем поклонникам, кто болел за меня. Ребята, вы сделали эту неделю незабываемой. Также большое спасибо Мельбурну», — написала Лис на своей странице в социальных сетях.

Отметим, что 23-летняя Лис стала первым лаки-лузером, дошедшим до четвёртого круга Australian Open.

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