Ева Лис оценила своё выступление на Australian Open — 2025

Немецкая теннисистка, занимающая 128-ю строчку рейтинга, Ева Лис подвела итоги своего выступления на Открытом чемпионате Австралии — 2025. Она опубликовала пост на своей странице в социальных сетях.

«Сумасшедшая неделя. Безумная история и безумное количество поддержки. Это любовное послание каждому, кто был рядом со мной на протяжении всего турнира. Спасибо всем поклонникам, кто болел за меня. Ребята, вы сделали эту неделю незабываемой. Также большое спасибо Мельбурну», — написала Лис на своей странице в социальных сетях.

Отметим, что 23-летняя Лис стала первым лаки-лузером, дошедшим до четвёртого круга Australian Open.