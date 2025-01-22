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Соболенко — Бадоса: во сколько начало, где смотреть матч 1/2 финала Australian Open

Соболенко — Бадоса: во сколько начало, где смотреть матч 1/2 финала Australian Open
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В четверг, 23 января, состоится полуфинальный матч Australian Open — 2025, где встретятся первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси и 12-я ракетка мира испанка Паула Бадоса. Игра начнётся не ранее 11:30 мск.

Australian Open (ж). 1/2 финала
23 января 2025, четверг. 11:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Паула Бадоса
12
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса

Следить за матчами Australian Open — 2025 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. В России трансляции будут доступны в тематических группах во «ВКонтакте».

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующими чемпионами являются первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и лидер рейтинга WTA Арина Соболенко.

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