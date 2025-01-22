Швёнтек — Киз: во сколько начало, где смотреть матч 1/2 финала Australian Open

В четверг, 23 января, состоится полуфинальный матч Australian Open — 2025, где встретятся вторая ракетка мира Ига Швёнтек из Польши и 14-я ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз. Игра начнётся не ранее 13:00 мск.

Следить за матчами Australian Open — 2025 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. В России трансляции будут доступны в тематических группах во «ВКонтакте».

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующими чемпионами являются первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и лидер рейтинга WTA Арина Соболенко.