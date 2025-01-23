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Тренер Синнера назвал причину поражения Алькараса в матче с Джоковичем на АО-2025

Тренер Синнера назвал причину поражения Алькараса в матче с Джоковичем на АО-2025
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Симоне Ваньоцци, тренер первой ракетки мира итальянца Янника Синнера, высказался о матче между Новаком Джоковичем и Карлосом Алькарасом в рамках четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии — 2025.

Australian Open (м). 1/4 финала
21 января 2025, вторник. 13:20 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		6 6 6
6 		4 3 4
             
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Джокович потрясающе играл в третьем и четвёртом сетах. Они провели невероятный матч, в котором, возможно, Карлос немного поплатился из-за своей неопытности. Новое поколение выступает очень хорошо, но кто знает, как они будут играть, когда заполнят все пробелы», — приводит слова Ваньоцци Punto de Break.

Напомним, в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии — 2025 Джокович обыграл Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:3, 6:4.

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