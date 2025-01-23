Тренер Синнера назвал причину поражения Алькараса в матче с Джоковичем на АО-2025

Симоне Ваньоцци, тренер первой ракетки мира итальянца Янника Синнера, высказался о матче между Новаком Джоковичем и Карлосом Алькарасом в рамках четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии — 2025.

«Джокович потрясающе играл в третьем и четвёртом сетах. Они провели невероятный матч, в котором, возможно, Карлос немного поплатился из-за своей неопытности. Новое поколение выступает очень хорошо, но кто знает, как они будут играть, когда заполнят все пробелы», — приводит слова Ваньоцци Punto de Break.

Напомним, в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии — 2025 Джокович обыграл Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:3, 6:4.