Тренер Синнера назвал причину поражения Алькараса в матче с Джоковичем на АО-2025
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Симоне Ваньоцци, тренер первой ракетки мира итальянца Янника Синнера, высказался о матче между Новаком Джоковичем и Карлосом Алькарасом в рамках четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии — 2025.
Australian Open (м). 1/4 финала
21 января 2025, вторник. 13:20 МСК
7
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
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|6
|6
|6
|
|4
|3
|4
3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
«Джокович потрясающе играл в третьем и четвёртом сетах. Они провели невероятный матч, в котором, возможно, Карлос немного поплатился из-за своей неопытности. Новое поколение выступает очень хорошо, но кто знает, как они будут играть, когда заполнят все пробелы», — приводит слова Ваньоцци Punto de Break.
Напомним, в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии — 2025 Джокович обыграл Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:3, 6:4.
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