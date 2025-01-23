Арина Соболенко — Паула Бадоса: текстовая онлайн-трансляция матча 1/2 финала AO-2025

В четверг, 23 января, состоится полуфинальный матч Australian Open — 2025, где встретятся первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси и 12-я ракетка мира испанка Паула Бадоса. Игра начнётся не ранее 11:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Арина Соболенко — Паула Бадоса в 1/2 финала Australian Open — 2025. Счёт личных встреч — 5-2 в пользу Соболенко, которая выиграла у Бадосы уже пять матчей подряд.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующими чемпионами являются первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и лидер рейтинга WTA Арина Соболенко.