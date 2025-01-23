Ига Швёнтек — Мэдисон Киз: текстовая онлайн-трансляция матча 1/2 финала AO-2025

В четверг, 23 января, состоится полуфинальный матч Australian Open — 2025, где встретятся вторая ракетка мира Ига Швёнтек из Польши и 14-я ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз. Игра начнётся не ранее 13:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Ига Швёнтек — Мэдисон Киз в 1/2 финала Australian Open — 2025. Швёнтек ведёт по личным встречам со счётом 4-1, но на харде равенство — 1-1.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующими чемпионами являются первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и лидер рейтинга WTA Арина Соболенко.