Ига Швёнтек — Мэдисон Киз: текстовая онлайн-трансляция матча 1/2 финала AO-2025
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В четверг, 23 января, состоится полуфинальный матч Australian Open — 2025, где встретятся вторая ракетка мира Ига Швёнтек из Польши и 14-я ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз. Игра начнётся не ранее 13:00 мск.
Australian Open (ж). 1/2 финала
23 января 2025, четверг. 13:00 МСК
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Мэдисон Киз
М. Киз
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Ига Швёнтек
И. Швёнтек
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Ига Швёнтек — Мэдисон Киз в 1/2 финала Australian Open — 2025. Швёнтек ведёт по личным встречам со счётом 4-1, но на харде равенство — 1-1.
Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующими чемпионами являются первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и лидер рейтинга WTA Арина Соболенко.
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