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Тимофей Дерепаско — Бенджамин Уиллуэрт, результат матча 23 января 2025, счёт 0:2, 1/4 финала Australian Open — 2025

Россиянин Тимофей Дерепаско проиграл Уиллуэрту из США и вылетел с юниорского AO-2025
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18-летний российский теннисист Тимофей Дерепаско не смог выйти в полуфинал юниорского Открытого чемпионата Австралии — 2025. В матче 1/4 финала он в двух сетах проиграл 18-летнему американцу Бенджамину Уиллуэрту — 4:6, 4:6.

Australian Open — юноши. 1/4 финала
23 января 2025, четверг. 03:00 МСК
Тимофей Дерепаско
Россия
Тимофей Дерепаско
Т. Дерепаско
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Бенджамин Уиллуэрт
США
Бенджамин Уиллуэрт
Б. Уиллуэрт

Спортсмены провели на корте 1 час 21 минуту. За это время американец сделал шесть подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 из 11 брейк-пойнтов. На счету россиянина пять эйсов при одной двойной ошибке, а также один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

В полуфинале круге Уиллуэрт встретится с победителем встречи, в которой сойдутся американский юниор Джеггер Лич и Виллиам Винсигуэрра из Швеции.

Календарь AO-2025 (юниоры)
Турнирная сетка AO-2025 (юниоры)
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