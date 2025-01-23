Россиянин Тимофей Дерепаско проиграл Уиллуэрту из США и вылетел с юниорского AO-2025

18-летний российский теннисист Тимофей Дерепаско не смог выйти в полуфинал юниорского Открытого чемпионата Австралии — 2025. В матче 1/4 финала он в двух сетах проиграл 18-летнему американцу Бенджамину Уиллуэрту — 4:6, 4:6.

Спортсмены провели на корте 1 час 21 минуту. За это время американец сделал шесть подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 из 11 брейк-пойнтов. На счету россиянина пять эйсов при одной двойной ошибке, а также один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

В полуфинале круге Уиллуэрт встретится с победителем встречи, в которой сойдутся американский юниор Джеггер Лич и Виллиам Винсигуэрра из Швеции.

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