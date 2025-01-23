Итальянцы Болелли и Вавассори вышли в финал Australian Open-2025 в парном разряде
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В ночь с 22 на 23 января мск на проходящем в австралийском Мельбурне Australian Open — 2025 завершился матч 1/2 финала в мужском парном разряде между шведско-нидерландским дуэтом Андре Горанссона и Сема Вербека и итальянской парой Симоне Болелли и Андреа Вавассори, посеянной на турнире под третьим номером. Встреча закончилась победой Болелли и Вавассори в трёх сетах — 2:6, 6:3, 6:4.
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