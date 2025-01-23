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Горанссон / Вербек — Болелли / Вавассори, результат матча 23 января 2025, счет 1:2 (6:2, 3:6, 4:6), 1/2 финала AO-2025

Итальянцы Болелли и Вавассори вышли в финал Australian Open-2025 в парном разряде
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В ночь с 22 на 23 января мск на проходящем в австралийском Мельбурне Australian Open — 2025 завершился матч 1/2 финала в мужском парном разряде между шведско-нидерландским дуэтом Андре Горанссона и Сема Вербека и итальянской парой Симоне Болелли и Андреа Вавассори, посеянной на турнире под третьим номером. Встреча закончилась победой Болелли и Вавассори в трёх сетах — 2:6, 6:3, 6:4.

Australian Open — парный разряд (м). 1/2 финала
23 января 2025, четверг. 03:45 МСК
Андре Горанссон
Швеция
Андре Горанссон
Сем Вербек
Нидерланды
Сем Вербек
А. Горанссон С. Вербек
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 4
2 		6 6
         
Симоне Болелли
Италия
Симоне Болелли
Андреа Вавассори
Италия
Андреа Вавассори
С. Болелли А. Вавассори
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