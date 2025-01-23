Стали известны финалисты Australian Open — 2025 в мужском парном разряде

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Сегодня, 23 января, состоялись полуфинальные матчи Australian Open — 2025 в мужском парном разряде. В первом матче 1/2 финала итальянцы Симоне Болелли и Андреа Вавассори обыграли дуэт Андре Горанссон (Швеция)/Сем Вербек (Нидерланды) — 2:6, 6:3, 6:4. В другом полуфинале представители Германии Кевин Кравиц и Тим Пюц уступили в трёх сетах финну Харри Хелиовааре и Генри Паттену из Великобритании — 4:6, 6:3, 6:7 (7:10).

Таким образом, стали известны финалисты парного турнира Australian Open — 2025. В матче за титул чемпионов Открытого чемпионата Австралии в парном разряде сыграют:

Симоне Болелли/Андреа Вавассори (оба — Италия) - Харри Хелиоваара (Финляндия)/Генри Паттен (Великобритания).

Соревнования в мужском парном разряде состоятся с 14 по 25 января. Действующими чемпионами парного Australian Open являются хозяин корта Мэттью Эбден и индиец Рохан Бопанна.