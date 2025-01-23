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Россиянин Егор Плешивцев в дуэте с сербом Миличем вышли в финал юниорского AO-2025

Россиянин Егор Плешивцев в дуэте с сербом Миличем вышли в финал юниорского AO-2025
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Российский теннисист Егор Плешивцев в дуэте с сербом Огненом Миличем вышли в финал Australian Open — 2025 в парном разряде. В матче 1/2 финала они на супер-тай-брейке обыграли американца Оливера Бондинга и Джеггера Лича из Великобритании — 7:5, 5:7, 1:0 (10:7).

Продолжительность матча составила 1 час 20 минут. Российско-сербский дуэт пять раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. Их соперники выполнили два эйса при одной двойной ошибке и выиграли четыре брейк-пойнта из семи.

Соперниками Плешивцева и Милича в матче за титул чемпионов юниорского Australian Open — 2025 в парном разряде станут победители встречи Максвелл Экстед (США)/Ян Кумстат (Чехия) — Андреа де Марчи (Италия)/
Виллиам Винсигуэрра (Швеция).

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