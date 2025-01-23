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Новак Джокович отменил тренировку за день до полуфинала Australian Open

Новак Джокович отменил тренировку за день до полуфинала Australian Open
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович не вышел на тренировку за день до своего полуфинала на Открытом чемпионате Австралии — 2025, в котором сыграет с немцем Александром Зверевым. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, Джокович был заявлен на сегодняшнюю тренировку, начало которой было запланировано на 14:00 по местному времени. Однако серб на неё не явился.

Во время четвертьфинала AO-2025 с испанцем Карлосом Алькарасом Джокович испытывал физические проблемы, из-за которых неоднократно хромал, а также брал медицинский тайм-аут в первом сете. В интервью он не стал раскрывать подробности травмы.

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