«Всегда ставлю свои деньги на него». Горан Иванишевич назвал фаворитов Australian Open

Чемпион Уимблдона-2001 хорват Горан Иванишевич назвал фаворитов Открытого чемпионата Австралии — 2025 в мужском одиночном разряде.

«Синнер — фаворит. На данный момент он лучший теннисист в мире. Но Новак — это Новак. И когда он на корте, я всегда ставлю свои деньги на Новака», — сказал Иванишевич в интервью пресс-службе Australian Open.

В первом полуфинале AO-2025 24-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович сразится со второй ракеткой мира немцем Александром Зверевым. Во втором матче лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер сыграет с 20-м в рейтинге американцем Беном Шелтоном.