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Борис Беккер дал совет Звереву, как играть с Джоковичем в полуфинале AO-2025

Борис Беккер дал совет Звереву, как играть с Джоковичем в полуфинале AO-2025
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Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер рассказал, как Александру Звереву надо играть с сербом Новаком Джоковичем в полуфинале Открытого чемпионата Австралии — 2025.

«Саша должен придерживаться своей игры и показывать свои сильные стороны — подачу, удары с задней линии и физическую силу. Он не должен позволять себе отвлекаться от игры, что бы ни делал его соперник.

Если матч продолжается долго, Джокович уже не так силён, как два или три года назад. Саша Зверев известен своей физической силой — его иногда называют марафонцем, потому что ему часто приходилось играть по пять сетов. Вопрос в том, как закончатся первые сеты.

В матче с Джоковичем важно задавать темп и брать на себя инициативу. Потому что если Джокович заставит вас бегать, то шансов нет», — приводит слова Беккера Tennis365.

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