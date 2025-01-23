«Это позор». Маркос Багдатис — об инциденте между Джоковичем и репортёром Channel 9

Финалист Australian Open 2006 года, бывшая восьмая ракетка мира киприот Маркос Багдатис прокомментировал конфликт между 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем и репортёром телеканала Channel 9 Тони Джонсом.

«То, что сказал Джонс, было настоящим неуважением к Новаку и теннису. Я удивлён, что ему всё ещё разрешают находиться на стадионе. Это зависит от организаторов Australian Open и Девятого канала Channel… но я думаю, что это позор. Необходимо принять меры. Мы не можем так просто это оставить, потому что, на мой взгляд, мы говорим о расизме», — приводит слова Багдатиса TennisUpToDate.

Репортёр Channel 9, который назвал «переоценённым» 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича, извинился перед теннисистом.