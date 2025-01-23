Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Это позор». Маркос Багдатис — об инциденте между Джоковичем и репортёром Channel 9

«Это позор». Маркос Багдатис — об инциденте между Джоковичем и репортёром Channel 9
Аудио-версия:
Комментарии

Финалист Australian Open 2006 года, бывшая восьмая ракетка мира киприот Маркос Багдатис прокомментировал конфликт между 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем и репортёром телеканала Channel 9 Тони Джонсом.

«То, что сказал Джонс, было настоящим неуважением к Новаку и теннису. Я удивлён, что ему всё ещё разрешают находиться на стадионе. Это зависит от организаторов Australian Open и Девятого канала Channel… но я думаю, что это позор. Необходимо принять меры. Мы не можем так просто это оставить, потому что, на мой взгляд, мы говорим о расизме», — приводит слова Багдатиса TennisUpToDate.

Репортёр Channel 9, который назвал «переоценённым» 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича, извинился перед теннисистом.

Материалы по теме
Джокович устроил демарш на AO. Новака довёл хамский выпад журналиста, он требует извинений
Видео
Джокович устроил демарш на AO. Новака довёл хамский выпад журналиста, он требует извинений
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android