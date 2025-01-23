Лопес: гарантирую, что Синнер и Алькарас выиграли бы 0 «РГ» против праймового Надаля

Бывший испанский теннисист Фелисьяно Лопес заявил, что итальянец Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас не выиграли бы ни одного «Ролан Гаррос», если бы соперничали с Рафаэлем Надалем в его лучшие годы. Такое мнение он высказал в диалоге в соцсетях с бывшим американским теннисистом Мэрди Фишем.

Фиш: сколько «Шлемов» выиграли бы Синнер и Алькарас против Надаля, Федерера и Новака в их лучшей форме? И сколько бы «Шлемов» взяли Роддик и Маррей в современной эре?

Лопес: гарантирую, что они выиграли бы 0 титулов на «Ролан Гаррос» против праймового Рафы.

Фиш: я никогда не играл там с Рафой… Слава богу!

Лопес: также маловероятно, что они обыграли бы Федерера и Джоковича на зелёном ковре.