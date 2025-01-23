Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Лопес: гарантирую, что Синнер и Алькарас выиграли бы 0 «РГ» против праймового Надаля

Лопес: гарантирую, что Синнер и Алькарас выиграли бы 0 «РГ» против праймового Надаля
Комментарии

Бывший испанский теннисист Фелисьяно Лопес заявил, что итальянец Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас не выиграли бы ни одного «Ролан Гаррос», если бы соперничали с Рафаэлем Надалем в его лучшие годы. Такое мнение он высказал в диалоге в соцсетях с бывшим американским теннисистом Мэрди Фишем.

Фиш: сколько «Шлемов» выиграли бы Синнер и Алькарас против Надаля, Федерера и Новака в их лучшей форме? И сколько бы «Шлемов» взяли Роддик и Маррей в современной эре?

Лопес: гарантирую, что они выиграли бы 0 титулов на «Ролан Гаррос» против праймового Рафы.

Фиш: я никогда не играл там с Рафой… Слава богу!

Лопес: также маловероятно, что они обыграли бы Федерера и Джоковича на зелёном ковре.

Материалы по теме
Синнер одержал 20 побед на AО за столько же матчей, за сколько Надаль и Федерер
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android