«Курье превосходен в этой роли». Крис Эверт — о хамском отношении репортёров к теннисистам

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» американка Крис Эверт прокомментировала критику своего соотечественника 20-й ракетки мира Бена Шелтона в адрес корреспондентов на Открытом чемпионате Австралии — 2025.

«Я согласна с Беном. Иногда интервьюеры пытаются быть смешными или рассказывать о себе… Говоря это, Джим Курье превосходен в этой роли...» — написала Эверт на своей странице в социальных сетях.

Ранее Шелтон на пресс-конференции сказал, что был шокирован тем, как корреспонденты преподносят игроков в СМИ, в частности ситуацией с оскорблением репортёра Channel 9 Тони Джонса, который высмеял 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича.

Бывший теннисист четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» Джим Курье известен своим юмористическим и откровенным стилем во время комментирования матчей и интервью с игроками.