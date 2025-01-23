Арина Соболенко — Паула Бадоса: белоруска взяла 1-й сет в матче 1/2 финала AO, уступая 0:2

В эти минуты проходит полуфинальный матч Australian Open — 2025, в котором встречаются первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси и испанка Паула Бадоса, занимающая 12-ю строчку рейтинга WTA. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Белорусская теннисистка отдала свою первую подачу, после чего выиграла четыре гейма подряд и довела первый сет до победы — 6:4.

Соболенко и Бадоса провели между собой семь мачей. Счёт личных встреч — 5-2 в пользу белоруски.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 в женском одиночном разряде проходит с 12 по 25 января. Соболенко является действующей чемпионкой соревнований.