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Арина Соболенко — Паула Бадоса: белоруска взяла 1-й сет в матче 1/2 финала AO, уступая 0:2

Арина Соболенко — Паула Бадоса: белоруска взяла 1-й сет в матче 1/2 финала AO, уступая 0:2
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В эти минуты проходит полуфинальный матч Australian Open — 2025, в котором встречаются первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси и испанка Паула Бадоса, занимающая 12-ю строчку рейтинга WTA. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Australian Open (ж). 1/2 финала
23 января 2025, четверг. 11:45 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Паула Бадоса
12
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса

Белорусская теннисистка отдала свою первую подачу, после чего выиграла четыре гейма подряд и довела первый сет до победы — 6:4.

Соболенко и Бадоса провели между собой семь мачей. Счёт личных встреч — 5-2 в пользу белоруски.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 в женском одиночном разряде проходит с 12 по 25 января. Соболенко является действующей чемпионкой соревнований.

Турнирная сетка Australian Open - 2025 в женском одиночном разряде
Календарь Australian Open - 2025 в женском одиночном разряде
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