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Паула Бадоса упала во время матча с Соболенко в полуфинале Australian Open — 2025

Паула Бадоса упала во время матча с Соболенко в полуфинале Australian Open — 2025
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Завершился полуфинальный матч Australian Open — 2025, в котором встречались первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси и испанка Паула Бадоса, занимающая 12-ю строчку рейтинга WTA. Игра закончилась победой белоруски в двух сетах — 6:4, 6:2.

Australian Open (ж). 1/2 финала
23 января 2025, четверг. 11:45 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Паула Бадоса
12
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса

Во втором сете во время одного из розыгрышей Бадоса споткнулась и упала на корт. Соболенко тут же поспешила узнать о самочувствии своей соперницы. Испанка улыбнулась, показав, что всё в порядке, и игра продолжилась.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 в женском одиночном разряде проходит с 12 по 25 января. Соболенко является действующей чемпионкой соревнований.

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