Арина Соболенко обыграла Паулу Бадосу и вышла в финал Australian Open — 2025

В Мельбурне завершился полуфинальный матч Australian Open — 2025, в котором встречались первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси и испанка Паула Бадоса, занимающая 12-ю строчку рейтинга WTA. Игра закончилась победой белоруски в двух сетах — 6:4, 6:2.

Спортсменки провели на корте 1 час 27 минут. Белорусская теннисистка сделала две подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету её соперницы четыре эйса, столько же двойных ошибок, а также единственный заработанный брейк-пойнт, который она реализовала.

В матче за титул чемпионки Australian Open Соболенко сыграет с победительницей другого полуфинала между второй ракеткой мира польской теннисисткой Игой Швёнтек и американкой Мэдисон Киз.