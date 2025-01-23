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Арина Соболенко обыграла Паулу Бадосу и вышла в финал Australian Open — 2025

Арина Соболенко обыграла Паулу Бадосу и вышла в финал Australian Open — 2025
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В Мельбурне завершился полуфинальный матч Australian Open — 2025, в котором встречались первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси и испанка Паула Бадоса, занимающая 12-ю строчку рейтинга WTA. Игра закончилась победой белоруски в двух сетах — 6:4, 6:2.

Australian Open (ж). 1/2 финала
23 января 2025, четверг. 11:45 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Паула Бадоса
12
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса

Спортсменки провели на корте 1 час 27 минут. Белорусская теннисистка сделала две подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету её соперницы четыре эйса, столько же двойных ошибок, а также единственный заработанный брейк-пойнт, который она реализовала.

В матче за титул чемпионки Australian Open Соболенко сыграет с победительницей другого полуфинала между второй ракеткой мира польской теннисисткой Игой Швёнтек и американкой Мэдисон Киз.

Турнирная сетка Australian Open - 2025 в женском одиночном разряде
Календарь Australian Open - 2025 в женском одиночном разряде
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