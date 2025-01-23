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Арина Соболенко вышла в финал на 5-м хардовом «Шлеме» подряд. Это рекорд XXI века

Арина Соболенко вышла в финал на 5-м хардовом «Шлеме» подряд. Это рекорд XXI века
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в финал Открытого чемпионата Австралии — 2025. Напомним, в полуфинале она уверенно обыграла испанку Паулу Бадосу.

Australian Open (ж). 1/2 финала
23 января 2025, четверг. 11:45 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Паула Бадоса
12
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса

Для неё этот финал станет пятым подряд на хардовом турнире «Большого шлема». Серия тянется с финала Australian Open — 2023. Она стала первой с таким количеством финалов подряд в XXI веке.

В Открытой эре до Соболенко такое достижение покорялось лишь четырём теннисисткам. Ими были многократные победительницы мэйджоров — американка Мартина Навратилова, немка Штеффи Граф, американка Моника Селеш и швейцарка Мартина Хингис.

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