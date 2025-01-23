Арина Соболенко вышла в финал на 5-м хардовом «Шлеме» подряд. Это рекорд XXI века

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в финал Открытого чемпионата Австралии — 2025. Напомним, в полуфинале она уверенно обыграла испанку Паулу Бадосу.

Для неё этот финал станет пятым подряд на хардовом турнире «Большого шлема». Серия тянется с финала Australian Open — 2023. Она стала первой с таким количеством финалов подряд в XXI веке.

В Открытой эре до Соболенко такое достижение покорялось лишь четырём теннисисткам. Ими были многократные победительницы мэйджоров — американка Мартина Навратилова, немка Штеффи Граф, американка Моника Селеш и швейцарка Мартина Хингис.